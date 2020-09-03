Kontrolden çıkan araç benzinlik girişindeki tabelaya çarptı; 1 yaralı

Zonguldak’ta sahil yolu petrol ofisleri önünde kontrolden çıkan araç benzinlik girişindeki tabelaya çarptı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Milli Egemenlik Caddesi benzinlik mevkiinde meydana geldi. 06 CCN 036 idaresindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken benzinlik girişindeki tabelaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile kazada araç sürücü ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden çıkartarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla bindirilen araç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.