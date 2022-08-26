Kontrolden çıkan araç bahçeye girdi, o anlar kamerada

Küçükçekmece’de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarına girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, sokaktan dönüş yaptığı sırada sürücü Ömer Ş.’nin kontrolünden çıkan 34 EKG 148 plakalı kiralık otomobil, bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken araç ise bahçeye girdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında kimsenin bahçede olmaması faciayı önlerken, sürücü ve yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Polisin incelemesinin ardından araç bulunduğu bahçeden çıkarılırken, evin bahçesinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler kazadan hemen önce çocukların koşuşturduğu ve kaza anında ise çocukların uzaklaştığı görülüyor. Daha sonra araç dönüş yapmak istediği sırada hızlı bir şekilde duvara çarparak bahçeye girdiği görülüyor.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Aracın hızlı bir şekilde geldiğini ileri süren görgü tanığı Ahmet Zeyid, "Yukardan geldi, burada da fren tutmadı ev içine girdi. Her zaman burası çocuk dolu, bahçede bisiklet tamircisi var. Allah’tan bugün burada değildi. Yaralı kimse yok" dedi.