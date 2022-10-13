Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı, kapıdan savrulan sürücü başından yaralandı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Feci kazada aracın kapısından savrulan sürücü başından yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur V. İdaresindeki 06 HMM 07 plakalı otomobil, viraja hızla girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapısından savrulan sürücü ağacın yanına savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralanın yanına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen aracın patlama riskine karşı itfaiyeciler önlem alırken, sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri ise başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Uğur V.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.