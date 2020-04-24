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Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, YAĞMUR NEDENİYLE KAYGAN OLAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, 100 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI. METRELERCE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA TAKLA ATARAK DURAN ARAÇTA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, YAĞMUR NEDENİYLE KAYGAN OLAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, 100 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI. METRELERCE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA TAKLA ATARAK DURAN ARAÇTA SÜRÜCÜ YARALANDI.

24 Nisan 2020 Cuma 12:17
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Kontrolden çıkan araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih Pişkin (31) idaresindeki 07 ACU 690 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sonucu 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kayalık alanda metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak alt yolda durdu. Hurda yığınına dönen araçta yaralanan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Pişkin’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan, mahallenin muhtarı Yusuf Boz, bu yol sürekli araçların uçtuğunu söyleyerek bariyer yapılması konusunda yetkilerden yardım istedi.

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