Kontrol noktasında polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesi Bölge Trafik İstasyonunda polise çarpıp kaçan araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ocak 2022 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde meydana geldi. Antalya’dan Bucak istikametine gelmekte olan Murat Özer kontrolündeki 07 ALD 84 plakalı otomobil sürücüsü, tehlikeli seyir etmesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine Bucak Bölge Trafik İstasyonu önünde durması için ihtarda bulunan Rafet Adatepe’nin üstüne arabayı sürerek çarpıp kaçtı. Bucak emniyetini peşine takan Özer yakalanacağı esnada biri polis aracı olmak üzere 3 araca da çarparak araçlarda maddi hasar oluşturdu. Polis ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi yakınlarında yakalanan Özer’in yapılan kontrollerde 2.56 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis memuru Rafet Adatepe’ye çarpan Murat Özer Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özer cezaevine gönderildi.

Sarhoştum, hatırlamıyorum diye ifade verdi.

Tehlikeli araç kullanarak, 1 polisi yaralayan ve 3 araçta maddi hasar oluşturan Murat Özer emniyette ki ifadesinde, sarhoş olduğunu ve yaşananları hatırlamadığını söylediği bildirildi.