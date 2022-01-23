Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde makaron bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları tırın içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan, sürücülüğünü 7 adet suç kaydı bulunan R.K. isimli şahsın yaptığı kapalı kasa tırda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.