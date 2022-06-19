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Kontolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde Erciyes Üniversitesi bahçesine düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Asayiş 19.06.2022, 02:33
Kontolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde Erciyes Üniversitesi bahçesine düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Kadir Ü.’nün sürücüsü olduğu 38 AAZ 988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Erciyes Üniversitesi bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kadir Ü., ekiplerin çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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