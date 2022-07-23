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Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Asayiş 23.07.2022, 04:15
Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
(İSTANBUL) Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.