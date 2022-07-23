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Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Asayiş 23.07.2022, 04:15
Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kontolden çıkan kamyon gecekonduya daldı, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

(İSTANBUL) Sarıyer’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon gecekonduya daldı. Çöken gecekonduda mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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