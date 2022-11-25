Konteynerler ailelere gönderilmeye başladı

Düzce’de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı binalarda kalanlara konteynerler gönderilmeye başlandı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından hasarlı yapılarda tespitler devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka ve Gümüşova’da belirlenen 2 eve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteynerler gönderildi. AFAD’dan vinçlere yüklenerek gönderilen konteynerler 1+1 konsepti ile 21 metrekare büyüklüğünde. Ev içerisinde mutfak evyesi, duş, klozet, lavabo ve klima bulunuyor. İlk etapta iki eve ulaştırılan gönderilen konteynerler 71 aileye daha ulaştırılacak.