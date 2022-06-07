Konteynerle duvarın arasında sıkışarak can veren minik Yakup son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de çöp konteynerinin kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasında sıkışarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 19.00 sıralarında Serdar Mahallesi Yüksel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yakup Sevgili, oyun oynadığı sırada konteynerin hareket ederek kaymasıyla sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı. Durumu gören aile, hemen küçük çocuğun yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Sevgili, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik Yakup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün hastanede yapılan işlemleri sonrasında 3 yaşındaki minik çocuk ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Yakup toprağa verildi.

"En büyük ihmal konteynerde zincirin bulunmaması"

Olayda ihmal olduğun söyleyen acılı baba Osman Sevgili, “Olay gecesi telaşlanmayayım diye bana Yakup’un sadece ayağının kırıldığını söylediler. Hastaneye gittiğimde çocuk kötü durumdaydı. Olayın nasıl olduğunu sorduğumda çöp konteynerine takılıp yuvarlanıp bu hale geldiğini söylediler. O çöp konteynerinde her zaman zincir olurdu, o zincir o gün yerinde yoktu. Ben bu olay sebebiyle sorumlulardan şikayetçiyim. En büyük ihmal konteynerde zincirin bulunmaması. Eğer zincir konteynerde olsaydı şu an oğlum yaşıyor olacaktı" dedi.