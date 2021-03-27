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Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bulunan konteynerin tabanını güçlendirmek isteyen bir şahıs, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.

Asayiş 27.03.2021, 21:45
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Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bulunan konteynerin tabanını güçlendirmek isteyen bir şahıs, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sakar Esmecik Caddesi Aydıncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cengiz B. (38) konteynerinin tabanını sağlamlaştırmak için arkadaşları ile kendisine ait bağa gitti. Konterner tabanına doğru açılan yaklaşık 3 metrelik çukura giren Cengiz B., toprak kayması sonucu çukurda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından toprağın altında kalan Cengiz B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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