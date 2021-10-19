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Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler

Antalya’nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir bahçe içerisinde bulunan prefabrik konteynere operasyon düzenleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ekipler konteyner içerisinde özel düzenek ile ekilmiş, 90 kök skank bitkisi ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Asayiş 19.10.2021, 10:55
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler

Antalya’nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir bahçe içerisinde bulunan prefabrik konteynere operasyon düzenleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ekipler konteyner içerisinde özel düzenek ile ekilmiş, 90 kök skank bitkisi ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeşilkaraman Mahallesinde bir prefabrik konteyner içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda B.M. (38) ve A.K. (39) ait bahçede bulunan prefabrik konteynera operasyon düzenledi. Antalya İl Jandarma Olay Yeri inceleme Timi, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik köpekleri ile birlikte yapılan arama neticesinde, saksılar içerisinde dikili vaziyette boyları 5 -10 santim arasında değişen 90 kök skank bitkisi, 11 adet projektör, 1 adet vantilatör, 20 metre havalandırma borusu, 30 kutu gübre ilacı, 10 adet elektrik adaptörü, ev içerisinde yapılan aramada 5 gram skunk 2 adet termometre bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, şüpheliler hakkında 2313 SKM Yasadışı Ekim ve Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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