Konteyner evi çalanlar, aracı çamura saplanınca yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir bahçede bulunan konteyner evi çalan şüpheliler, araçları çamura saplanınca yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı, Mahmutağa Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ö.G’nin bahçesinde olan konteyner evi gece saatlerinde çalındı. Çalınan konteyneri taşıyan taşıyıcı vinç kamyon tarla içerisinde giderken Yunusoğlu Mahallesi’nde çamura saplandı. Durumda şüphelenen bir vatandaş, olayı jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada konteyner evin çalıntı olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.