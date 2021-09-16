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Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kırıkkale’de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynırın altında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpekler, hayvan barınağında gözetim altına alındı.

Asayiş 16.09.2021, 13:35
Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kırıkkale’de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynırın altında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpekler, hayvan barınağında gözetim altına alındı.

Kırıkkale’de Osmangazi Mahallesi’nde anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altında mahsur kaldı. Yavru köpekler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Mahsur kalan köpeklerin kurtarılması için İtfaiye Müdürlüğünden destek istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, 7 yavru köpek konteyner altından çıkartıldı. İtfaiye aracıyla veterinere götürülen köpekler, tedavilerinin ardından hayvan barınağında gözetim altına alındı. Yavruların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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