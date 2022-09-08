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Konserde tekme ve yumruklar havada böyle uçuştu
Bursa’da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bazı gençler spikerlik yaparak izledi.
Asayiş 08.09.2022, 09:08
Bursa’da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bazı gençler spikerlik yaparak izledi.
Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinde ünlü şarkıcı Edis ve Gazapizm konserini izlemeye gelen izleyicilerin arasında yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı güvenlik önlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine boks maçı anlatır gibi spikerlik yaptı. Konser alanındaki kavga alışveriş merkezinin otoparkında da devam etti.
O anlar çevredekilerin amatör kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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