Kongo’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 140’a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a çıkarken, 280 evin yıkıldığı açıklandı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a yükseldi. Ayrıca 12 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanı Lisa Nembalemba, "Hayatta kalanları bulma umudumuz yok" diye konuştu. Yerel yetkililer, yaklaşık 40 bin evde hasar meydana geldiğini ve 280 evin yıkıldığını aktardı.

3 günlük yas ilan edilmişti

Kinşasa’yı ülkenin liman şehri Matadi’ye bağlayan N1 otoyolu da dahil olmak üzere kentteki neredeyse tüm yollar ve mahalleler sular altında kalmıştı. Yaklaşık 15 milyonluk nüfuslu Kinşasa’nın selden etkilenen 24 semtinde yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı belirtilmişti. Hükümet, can kayıpları nedeniyle dün 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.