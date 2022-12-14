Kongo’daki sel felaketinde can kaybı 120’ye ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye yükselirken, 3 günlük yas ilan edildi.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. İçişleri

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye ulaştı. Hükümet, can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kinşasa’yı ülkenin liman şehri Matadi’ye bağlayan N1 otoyolu da dahil olmak üzere kentteki neredeyse tüm yollar ve mahalleler sular altında kaldı. Ayrıca toprak kayması nedeniyle evler ve yollarda büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık 15 milyonluk nüfuslu Kinşasa’nın selden etkilenen 24 semtinde yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı öğrenildi.