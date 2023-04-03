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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne faciası: 6 ölü, 64 kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kivu Gölü’nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.
Asayiş 03.04.2023, 21:34
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kivu Gölü’nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kivu Gölü’nde 150 yolcunun bulunduğu teken alabora oldu. İlk belirlemelere kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu. Yetkililer, Goma kentine giden teknedeki 80 kişinin kazadan sağ kurtarıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.