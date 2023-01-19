Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne battı: 145 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden, Kongo Cumhuriyeti’ne doğru giden bir teknenin Lulonga Nehri’nde batması sonucu en az 145 kişi kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden, Kongo Cumhuriyeti’ne gitmek üzere hareket eden bir tekne Basankusu kasabası yakınlarındaki Lulonga Nehri’nde battı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanlığını üstlenen Jean-Pierre Wangela, en az 145 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Kazada şu ana kadar yaklaşık 55 kişi kurtarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, teknede çok sayıda hayvan ve yük bulunduğu belirtildi.

Ekim 2022’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri’nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi’ne ait olduğu belirtilmiş, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarılmıştı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etmişti.