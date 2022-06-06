Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde köye saldırı: 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde bir köye düzenlenen saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Uganda sınırındaki Ituri eyaletine bağlı Irumu bölgesinde bir köye dün gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Köydeki birçok evin saldırganlar tarafından ateşe verilmesi sonucu yandığı belirtildi. Saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı öğrenildi.

Saldırıyı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren Ugandalı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF) mensuplarının gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında ADF tarafından düzenlenen saldırılarda bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Uganda, örgütle mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne bin 700 asker göndermişti.