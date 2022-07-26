Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde BM karşıtı gösterilerde can kaybı 15’e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde dünden bu yana devam eden Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösterilerde can kaybının 15’e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 3 BM personeli olduğu aktarıldı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde dünden bugüne Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösteriler devam ediyor. Daha önce Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma’da 5 kişinin hayatının kaybettiğini açıklayan yetkililer, yine aynı eyalette yer alan Butembo’da 3’ü BM personeli, 7’si sivil olmak üzere toplam 10 kişinin protestolar sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde dünden bu yana devam eden BM karşıtı gösterilerde can kaybı 15’e yükselmiş oldu.

“Çeteler tesisleri ateşe veriyor"

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq New York’ta gazetecilere verdiği demeçte, "Çeteler taş ve molotof kokteyli atıyor, üsleri basıyor, yağmalıyor, tahrip ediyor ve tesisleri ateşe veriyor" ifadelerini kullanarak, Butembo’daki BM üssüne yapılan saldırıda 1 BM Barış Gücü askeri ile 2 BM Polisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Haq, "Durum çok değişken ve takviyeler seferber ediliyor" ifadelerini kullanarak, BM güçlerine azami itidal ve sadece uyarı ateşi yapmaları yönünde emir verildiğini aktardı.

Butembo polisi tarafından yapılan açıklamada ise, BM Barış Güçlerinin saldırılara karşılık vermesi sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden BM personelinden 2’sinin Hintli, 1’inin Faslı olduğu belirtildi.

BM personelinin evleri basıldı iddiası

Görgü tanıkları, ordunun eşlik ettiği bir araç konvoyunda bulunanların Goma’dan tahliye edilen BM personelinin evlerini bastığını öne sürdü.

BM karargahı ve lojistik deposu yağmalandı

Ülkedeki BM İstikrar Misyonu’nun (MONUSCO) ülkeyi terk etmesi talebiyle dün patlak veren gösterilerde, BM karargahı ve lojistik deposu yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Göstericiler, yolları kapatarak, BM karşıtı sloganlar atarak BM karargahına yürümüştü. Göstericileri dağıtmak için BM güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş etti. Göstericiler ise BM güçlerine taş atarak karşılık verdi. Şiddet olayları nedeniyle BM personeli helikopterlerle bölgeden tahliye edilmeye başlandı.

Dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri

MONUSCO, dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak biliniyor. Kasım 2021 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 12 binden fazla asker ve bin 600 polis konuşlandırıldı. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusunda 120’den fazla silahlı grup sivil katliamlar yaparak, milyonlarca insanı yerinden etti.