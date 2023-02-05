Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde BM helikopterine ateş açıldı: 1 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) ait helikoptere ateş açıldığı ve 1 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler’e (BM) ait helikoptere ateş açıldı. Ülkedeki BM İstikrar Misyonuna (MONUSCO) ait helikoptere açılan ateş sonucu 1 BM barış gücü askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Helikopterin Beni şehrinden kalkış yapmasından kısa bir süre saldırıya uğradığı ifade edilerek, saldırının ardından Goma’ya acil iniş yaptığı açıklandı. MONUSCO, saldırının sorumluları ve saldırıda ne tür bir silahın kullanıldığı dair detay vermedi.

Dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak bilinen MONUSCO, 1 Temmuz 2010’da daha önceki BM barışı koruma misyonu olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü Misyonu’ndan (MONUC) görevi devralmıştı. MONUSCO, Mart 2022 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 12 binden fazla asker ve bin 600 polis ile görev yapıyor. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.