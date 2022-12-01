Kongo Demokratik Cumhuriyeti katliam: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kishishe kasabasına M23 adlı isyancı grup tarafından düzenlenen baskında 50 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ’M23’ adındaki isyancı grubun ülkenin doğusundaki katliamları devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, M23 adlı isyancı grup tarafından geçtiğimiz salı günü ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Kishishe kasabasına baskın düzenlendiği ve 50 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

ABD’nin Kinşasa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Miley sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kishishe’de savaş suçu oluşturabilecek sivillerin katledilmesinden derin üzüntü duyuyoruz" dedi.