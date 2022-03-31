Konak Belediyesi’nde 4 zabıta rüşvet suçlamasıyla gözaltında

İzmir’de Konak Belediyesi bünyesinde görevli 1 memur ve olayla ilgili şüphesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili açıklama yapan Konak Belediyesi, yaşanan olayın münferit olduğuna ve bir kişinin yaptığı uygulamanın kuruma yansıtılamayacağına değinildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Konak Belediyesi’nde görevli ruhsat denetim personeli Y.K., ruhsat alımı yapmak isteyen bir iş yeri sahibinin savcılığa giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Seri numaraları alınmış paraları özel aracında teslim aldığı öne sürülen Y.K., burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sahibinin beyanı üzerine olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konak Belediyesinden açıklama

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Konak Belediyesinden açıklama yayımlandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Medyamıza yansıyan Konak’ta Rüşvet Operasyonu içerikli haberlerle ilgili Kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, Ruhsat Denetim Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan bir kamu personelinin karıştığı söz konusu olay tamamen münferit bir durumdur.

Bilindiği gibi kamu hizmetinin temel unsuru insandır. Kamu hizmetleri de kamu personeli tarafından gördürülür. Kamu Personelinin görev ve yükümlülükleri de yasalarca belirlenmiştir. Kamu çalışanının, görevi nedeniyle menfaat sağlaması, kanunla açıkça yasaklanmıştır. Ancak bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucu da Emniyet Güçlerimizce suçüstü yapılmıştır. Kamu çalışanımız yine görev ve yükümlülüğüne aykırı bir şekilde ruhsat dosyasını da yanına alarak götürmüş ve dosya, polisin suçüstü yaptığı sırada özel aracında bulunmuştur.

Bir kişinin görev ve yükümlülüklerinin dışına çıkması sonucu gerçekleştirdiği kanunsuz eylemlerin, çalıştığı kuruma mal edilemeyeceği açıktır. Bundan dolayı, Ruhsat Müdürlüğümüzdeki bir çalışanın görev bilincinin dışında hareket etmesi hiçbir şekilde Konak Belediyesi’nin kurumsal yapısını itibarsızlaştırmak için malzeme yapılamaz.

Konak Belediyesi Başkanlığı, 1958 çalışanının görev ve yükümlülükleri doğrultusunda ve bu bilinçle çalışılması konusunda son derece hassastır. Bu tür davranışlara yeltenen personellere karşı da hiçbir hoşgörüsü yoktur.

Söz konusu personel ile ilgili olay öğrenildiği andan itibaren Belediye Teftiş Kurulumuzdan müfettişler Başkanlık talimatıyla görevlendirilmiş olup Ruhsat Müdürlüğü’nde de idari soruşturma başlatılmıştır.

Konak Belediye Başkanlığı, dün olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da görev ve yükümlülüklerinin getirdiği kurallara aykırı davranışlarda bulunan hiçbir kamu çalışanına geçit vermeme kararlılığındadır. Bu olayın bir kamu çalışanının kendine menfaat sağlamaktan ibaret olduğu, Konak Belediyesi ve Belediye Başkanlığı Makamıyla ilişkilendirilmesinin söz konusu olamayacağı gerçektir. Öte yandan söz konusu olayla ilgili yanlış ve asılsız iddiaların önüne geçme ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapılması gerekli kılınmıştır.

Soruşturma İzmir Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde sürmekte olup Belediyemizce de yakından takip edilmektedir. Konak Belediyesi, Hukuka saygılı ve hukuk kuralları içinde yönetilen bir belediye olduğunun da bilinmesi gereklidir.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."