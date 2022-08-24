Kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis, evin kömürlüğünde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda iki kişi gözaltına alındı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis, evin kömürlüğünde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda iki kişi gözaltına alındı.
Keşan’da uyuşturucuyla mücadele görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’ndeki bir adrese baskın düzenledi. U.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait olan evde ve kömürlüğünde yapılan aramalarda 6 kilo 400 gram eroin maddesi, 15.53 gram esrar, 8.58 gram metamfetamin, 7.21 gram kenevir tohumu, kağıda sarılı vaziyette 6.05 gram esrar, 11 adet sentetik ecza ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 9 bin 625 TL para ele geçirildi.
Evlerinde uyuşturucu ile birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
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