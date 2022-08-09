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Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde kömür silosunun yanına düşen Birol Kızıl isimli madenci başından yaralandı.

Asayiş 09.08.2022, 12:10
Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde kömür silosunun yanına düşen Birol Kızıl isimli madenci başından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TT) Üzülmez Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre Birol Kızıl isimli madenci ayağı kayarak kömür silosunun yanına düştü. Başından yaralanan Birol Kızıl isimli madenci düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler Birol Kızıl isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan madencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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