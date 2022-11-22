Komşusunun yanan evini gördü, yaşına aldırış etmeden yaptığı müdahale ile yangının büyümesini önledi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 75 yaşındaki bir vatandaşın, 2 katlı evde çıkan yangına kendi imkanları ile müdahale etmesi, yangının büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıtkı Barış isimli vatandaşa ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Komşusunun evinde çıkan yangını gören 75 yaşındaki Hasan Dağlı, durumu köylülere bildirerek yardım istedi. Daha sonra merdivenle komşusunun evinin balkonuna çıkan yaşlı adam, evin camlarını kırarak içeri girdi. Yaşlı adam köylülerin getirdiği hortum ile evdeki yangına müdahale etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Köyde yaşayan vatandaşlar, Hasan Dağlı’nın erken müdahalesi ile yangının diğer evlere sıçramasının önlendiğini söyledi. Yangın sırasında evde yaşayan vatandaşların ilçe merkezinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.