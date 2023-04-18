Komşusunu öldüren baba oğul tutuklandı

Konya’da tartıştığı komşularından birini öldüren diğerini yaralayan yaralayan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında cinsel istismar meselesinden husumet bulunan komşuları Sadık P. ve oğlu Volkan P. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Sadık P. yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.’ye ateş etti. Şüpheli Sadık P. ile Volkan P. olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan Ercüment Atçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Hasan L.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada baba Sadık P., ile Volkan P., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.