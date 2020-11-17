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Komşusunu öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.

Asayiş 17.11.2020, 13:45
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Komşusunu öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2855 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan ve daha öncede kavgalı olan Ümit Tunç (48) ile H.M. (56) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. üzerinde bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ümit Tunç Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ümit Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra H.M. av tüfeğiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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