Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

SOKAĞA KISITLAMA KARARININ UYGULANDIĞI DENİZLİ’DE AYNI BİNADA OTURAN KOMŞULARIN KAVGASI KANLI BİTTİ. TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÜST KATTA OTURAN ŞAHIS ALT KAT KOMŞUSUNU BACAĞINDAN BIÇAKLADI. OLAYIN GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS İSE HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TEKRAR GİRDİĞİ EVİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

SOKAĞA KISITLAMA KARARININ UYGULANDIĞI DENİZLİ’DE AYNI BİNADA OTURAN KOMŞULARIN KAVGASI KANLI BİTTİ. TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ÜST KATTA OTURAN ŞAHIS ALT KAT KOMŞUSUNU BACAĞINDAN BIÇAKLADI. OLAYIN GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS İSE HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TEKRAR GİRDİĞİ EVİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:07
1 Okunma
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

Sokağa kısıtlama kararının uygulandığı Denizli’de aynı binada oturan komşuların kavgası kanlı bitti. Taraflar arasında çıkan kavgada üst katta oturan şahıs alt kat komşusunu bacağından bıçakladı. Olayın gerçekleştiren şahıs ise hiçbir şey olmamış gibi tekrar girdiği evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, çocuğun yaptığı gürültü konusunda 3. katta oturan İrfan M., ile 2. katta oturan Muhittin A., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil oldu. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakınca İrfan M., alt kat komşusu Muhittin A.’yı bacağının 3 farklı yerinden bıçakladı. Olayın ardından apartman yöneticinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının 3 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralanan Muhittin A.’yı ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise komşusunun bıçakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrara üst kattaki evine çıkan İrfan A.’yı gözaltına aldı. Şahıs ile birlikte ayrıca gürültüye neden olduğu iddia edilen çocuk, kardeşleri ve annesi ile karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor
Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı
Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı
Rize’de muhtara silahlı saldırı
Rize’de muhtara silahlı saldırı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim