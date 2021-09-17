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Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi, evde ölü bulundu

Karabük’te yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, komşusunun evden gelen kedi seslerinden şüphelenip eve girmesiyle ölü bulundu.

Asayiş 17.09.2021, 15:55
Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi, evde ölü bulundu

Karabük’te yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, komşusunun evden gelen kedi seslerinden şüphelenip eve girmesiyle ölü bulundu.

Kayabaşı Mahallesi Barbaros Sokak’ta tek katlı evde ikamet eden Şükran Güney’in (78) dışarı çıkmadığını fark eden komşusu Serkan Tuncel kapıyı çaldı. Evin içinden sürekli kedi miyavlama sesleri gelmesi üzerine durumdan şüphelenen Tuncel, kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdiğinde yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü tespit edilen Güney’in cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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