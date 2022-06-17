Komşularının ördüğü set duvar sele neden oldu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Velihimmetli Bağlar bölgesinde dereye örülen set duvar ididaya göre sele neden oldu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Velihimmetli Bağlar bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü çevre sakinlerinin iddialarına göre komşularının dereye ördüğü set duvar, yağışlar yüzünden su biriktirerek sele neden oldu. Sel pek çok ev eşyasını kullanılamaz hale getirirken, bir araçta da ağır hasar oluştu. Maddi olarak büyük hasara neden olan selde can kaybı ise yaşanmadı.

“Bu zamana kadar bu seli görmedim”

Yaşanan selin sebebinin komşular tarafından dereye örülen set duvar olduğunu söyleyen Yaşar Demirci, ”Bu zamana kadar bu seli görmedim, bunun sebebi de yukarıdaki bir arkadaşın suyun akıntısının dar olduğu yerde duvarının arkasında biriken su duvarı yıkıp burayı bastı. Bu da yarım saat sürmedi. Biz olaydan yarım saat önce yani çarşamba günü saat 4-5 gibi çapamızı yaptık, balkonda oturuyorduk. Yağmur başladı, eşim bana ’Çıkalım’ dedi ama çıkalım demeye kalmadan arkadan selin gelmesiyle biz ne çıkabildik. O sırada bizim araba sürüklenip ileride durdu. 40 metre sürüklendi yaklaşık. Şu anda hasarı bilemiyoruz. Aracımız kaskoluydu, kaskoya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölge sakini Bahar Çoşkuner ise yaşanan afet sırasında dışarıda olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“3 gündür enkaz kaldırmaya çalışıyoruz ama canımıza bir şey olmadı Allah’a hamdolsun. Gerisi telafi edilir, zaman içerisinde yaralarımızı saracağız. Olay günü işteydim ben, yan komşum görüntülü aradı. Sel kabarmış, yağmurla birlikte arabalarının sele kapıldığını söyledi. Ben buraya geldiğimde ise muhtarımız ve azalar vardı. Daha sonra jandarma ve ASKİ ekipleri geldi. Sağ olsun devlet bu konuda yardımını bizden hiç esirgemedi. ‘Gerekli bir şeyler yapılacaksa yardımcı olalım’ dediler. Suların çekilmesini bekledik. Sular çekildikten sonra komşumun arabasının benim bahçemde olduğunu gördüm. Çok kötü bir afet yaşadık. Yan taraf herhalde bir duvar örmüş, o duvarda su birikince ve gider bulamayınca duvar yıkılıp bize çok güçlü şekilde vurup hepimizi talan etti. Canımıza bir şey olmadı Allah’a hamdolsun.”

“Ben 14 yıldır buradayım, hiçbir zaman bu dere bizi bu hale getirmedi”

Bölge sakini Nurşen Bolat ise, örülen set duvarın sele sebep olduğunu öne sürerek, “Komşumuzun başına ne geldiyse bizim de başımıza o geldi ama benim evimin içinde çok şükür hasar yok. Banyom ve kömürlüklerimiz çok berbat ve yıkık dökük. Aynı derece çevirdiğimiz teller berbat. Buradan gördüğünüz bütün enkaz komple benim bahçemin içinde. 2 gündür dört arkadaş tuttuk temizlettiriyoruz. Maddi ve manevi kendi imkanlarımızla bunları yapmaya çalışıyoruz. Selin geldiği gün ben yoktum, ertesi gün geldim. Selin önüne geçilmiyor, Allah’ın afeti diyoruz ama komşuların duvar örüp önüne havuz gibi bir şeyler yapması da çok kötü bir şey olmuş. Ben 14 yıldır buradayım, hiçbir zaman bu dere bizi bu hale getirmedi” dedi.