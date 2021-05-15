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Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır’da önceki gün pompalı tüfekle komşularına saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 15.05.2021, 19:20
Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır’da önceki gün pompalı tüfekle komşularına saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı kuruağaç köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar kullanıldı. Köylülerden E.A. evinden aldığı pompalı tüfekle köy meydanında bulunan komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu 3 kişi öldü 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri köy alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Komşularına silahla saldıran zanlı E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuzluca Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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