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Komşularını feci şekilde öldüren 6 sanık hakkında mütalaa verildi

Kocaeli’de çıkan tartışmada komşularının başına taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 zanlının yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ’haksız tahrik altında’ suçu işlediğine kanaat getirerek, 6 sanığın ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Asayiş 11.11.2021, 13:33
Komşularını feci şekilde öldüren 6 sanık hakkında mütalaa verildi

Kocaeli’de çıkan tartışmada komşularının başına taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 zanlının yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ’haksız tahrik altında’ suçu işlediğine kanaat getirerek, 6 sanığın ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 şüpheli yakalandı

Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yargılanmaya devam edildi

Sanıkların Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanık Esra K. katıldı. Diğer tutuksuz sanıklardan Ramazan Ç.’nin başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi. Mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verilen sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi

Olayla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların haksız tahrik etkisi altında sopa, bıçak, tüfek, taş ve benzeri şeyler kullanarak fikir birliği içerisinde Okan Yalın’ı yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiklerine kanaat getirdi. Sanıkların ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, tutuksuz sanıkların da tutuklanmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteleyerek, tutuksuz sanıkların da tutuksuz yargılanmalarının devam etmesine karar verdi.

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