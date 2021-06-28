banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!

Komşuların yol kavgası kanlı bitti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde komşular arasında yol meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 14:18
Komşuların yol kavgası kanlı bitti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde komşular arasında yol meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ördek Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki komşu arasında evlerinin önündeki yol yüzünden tartıştı. Daha önce de aynı yol nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada B.G. (22) ağır yaralandı.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner493