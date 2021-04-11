banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!
NBA'de Türk gecesi
NBA'de Türk gecesi
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?

Komşuların taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasında

Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 11.04.2021, 11:46
1
Komşuların taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasında

Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli grup birbirlerine taş ve

sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı. Küçük yaştaki bir çocuk da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı. O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu