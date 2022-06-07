Komşuların park kavgası cinayetle bitti

Bursa’nın Gemlik ilçesi Hastane yolu üzerinde meydana gelen bıçaklı kavga olayında ağır yaralanan Lokman Dereli kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ağabeyi Nezir Çört ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hastane yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların komşu oldukları ve araç parkı yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, bıçaklanan Lokman Dereli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Nezir Çört’ün ise tedavisi devam ediyor.

Olaya karıştığı iddia edilen H.Ö. ve Y.A. isimli iki zanlı ise Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.