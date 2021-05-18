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Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Malatya’da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.05.2021, 03:28
Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Malatya’da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Sokak’taki 2 komşu aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, olayın taraflarından M.K’nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu O. G. ve Z.G yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın, şüphelisi M.K.’nın suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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