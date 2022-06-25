banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!

Komşular arası ’patates’ kavgası: 2 yaralı

Adana’da komşular arası ’Yarım çuval fazla patates aldın’ kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Asayiş 25.06.2022, 22:51
Komşular arası ’patates’ kavgası: 2 yaralı

Adana’da komşular arası ’Yarım çuval fazla patates aldın’ kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde ’Yarım çuval fazla patates aldın’ tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.

Yorumlar (0)
25°
açık