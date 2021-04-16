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Komşu kavgasına karışanlara 22 bin TL ceza

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan kavgada 7 kişiye para cezası uygulandı.

Asayiş 16.04.2021, 15:12
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Komşu kavgasına karışanlara 22 bin TL ceza

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan kavgada 7 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesinde iki komşu arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, kavga eden şahıslara sosyal mesafeye uymamaktan ve dışarıya çıkma kısıtlamasının olduğu saate dışarı çıkmaktan dolayı 7 kişiye 22 bin TL para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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