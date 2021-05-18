"Komşu kasabın oğluyum" dedi, vermediği paranın üstünü alıp çanta çaldı

Konya’da kendisini iş yeri komşusu kasabın oğlu olarak tanıttığı pastaneden baklava alıp ve vermediği paranın üstünü alan şüpheli, başka iş yerinin önünde içerisinde tabanca olan çantayı da alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 8 Mayıs’ta merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli pastaneye gelerek kendini dükkan komşusu olan kasabın oğlu olarak tanıttı, ardından babasında 100 lira para olduğunu söyledi. Şüpheli şahıs, yarım kilo baklava istediğini, para üstünü vermesinin sonrasında tüm parayı getireceğini ve alışverişinin bir kısmını gelince alacağını belirterek iş yerinden yarım kilo baklava ve 80 TL üzeri para alıp ayrıldı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli, ev eşyaları satan bir iş yerinin önündeki içerisinde para, tabanca, kredi ve banka kartlarının bulunduğu çantayı gördü ardından geri dönerek aldı. Şüpheli şahıs olayın ardından geldiği arabaya binerek yanındakiyle birlikte gözden uzaklaştı. Çantanın çalındığını fark eden Ramazan Özdemir, polise giderek şikayette bulundu.

Öte yandan, şüphelinin pastane çalışanını kandırarak baklava alıp çıkması ve çantayı çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin pastaneye gelerek baklava alması, eline baklava kutusunu alarak çıktıktan sonra giderken çantayı fark ederek dönüp çantayı çalması ve geldiği araba ile olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

"Ben kasabın oğluyum diyerek yarım kilo baklava ve para alıyor"

İş yerinin önünden çantası çalınan Ramazan Özdemir, olayla ilgili kamera görüntülerini araştırdığını ifade ederek, “Şahıs ilk önce pastaneye giderek oradan yarım kilo baklava alıyor. Pastanedeki arkadaşa ‘Ben kasabın oğluyum babamda bozuk para yokmuş 100 lira üstü verecekmişsin’ diyor. Pastanedeki arkadaş da baklava alan şahsa inanıyor. Şahıs para üstü 80 lira ve yarım kilo baklavayı alarak pastaneden çıkıyor. Araca doğru ilerlerken benim iş yerimin önünde çantayı görüyor. Çantayı fark edince alıp ilerde bekleyen arabaya biniyor. Bizim kameralardan tespit ettiğimiz kadarıyla plaka belli değil ama nasıl bir araç olduğu belli. Biz 8-10 yerden görüntü aldık, emniyete verdik. Temennimiz bulunması. Çantamızın içinde çok önemli evraklar, nakit para, kredi kartları ve ruhsatlı silahımız vardı. Biz silah adına biraz korku yaşıyoruz" dedi.