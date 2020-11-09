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Komşu ilden gelip kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

KIRIKKALE'DE, BAŞKA ŞEHİRDEN GELEREK İZİNSİZ KAZI YAPAN BİRİ KADIN 6 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Asayiş 09.11.2020, 11:39
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Komşu ilden gelip kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kırıkkale’de, başka şehirden gelerek izinsiz kazı yapan biri kadın 6 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Eskialibudak köyünde yaşandı. Karabudak mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen biri kadın 6 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapmak için şehir dışından geldikleri anlaşılan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Şahısların alanda açtıkları derin çukur dikkat çekti.

Olay yerinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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