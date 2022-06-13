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Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok

Konya’nın Kulu ilçesi ile Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Asayiş 13.06.2022, 09:48
Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok

Konya’nın Kulu ilçesi ile Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Konya’nın Kulu ilçesi Dipdede Köyü’nde Kulu ve Haymana’dan komşu köyleri kaynaştırmak için katıldığı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara ödül verilirken sahnede bulunanlar şok yaşadı. Ödüller verilirken sahne çöktü. Sahnenin çökmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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