Komşu iki aile arasında kavga: 1’i bebek 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.A. ve H.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalarla 1’i bebek 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.