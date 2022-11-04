Komşu çocuğuna zili çaldırıp kurşun yağdıran sanık, tahliyesini istedi

Zonguldak’ta 2017 yılında komşu çocuğuna kapının zilini çaldırarak İslam Y.’ye kurşun yağdırıp sakat kalmasına sebep olan tutuklu sanık Enes Ö.’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yargıtay’dan dönen dosyada hakkında cezai ehliyeti için rapor istenen sanık tahliyesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay 2017 yılında Alaplı ilçesinde yaşandı. İddialara göre Enes Ö., komşusunun çocuğuna kapısının zilini çaldırdığı İslam Y.’ye kapıyı açtığında kurşun yağdırdı. Yoğun bakım sürecinden sonra belden aşağısı felç olan İslam Y., tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmeye başladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Enes Ö. için 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda 31 yıl hapis cezası talep edildi. Önceki duruşmalarında İslam Y.’nin teyzesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia eden tutuklu sanık, İslam Y.’nin teyzesine karşı platonik aşk beslediğini öne sürdü. Ancak İslam Y. ise bu iddiaları kabul etmedi.

Hakkında verilen karara itiraz eden sanık için Yargıtay tarafından cezai ehliyetine ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması kararı verilerek dosya yeniden 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Sanık avukatı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

İslam Y.’nın avukatı ise "Sadece alkolün de etkisiyle keyfe keder eylem sebebiyle müvekkilim sakat kalmıştır. Yürüyememektedir. Bu nedenler tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Enes Ö. "Bu olay benim 6 aylık evliyken başıma geldi. Olay sebebiyle üniversite okuyan kardeşim okulunu bırakıp geldi. Okuyan iki kardeşim daha var. Benimde işim gücüm ailem her şey yerindeydi. Bu konuda bende mağdurum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise sanığın 2017 yılından beri tutuklu olması, delillerin büyük oranda toplanmış olmasının göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise önceki gerekçelerle birlikte sanığın cezai ehliyet raporunun beklenmesi amacıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.