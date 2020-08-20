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Komşu çocuğuna “köpeğimle oynama” dayağı kamerada
BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR SİTEDE “KÖPEĞİMLE OYNADILAR” İDDİASIYLA BİR KADIN, KOMŞUSUNUN 2 ÇOCUĞUNU DÖVDÜ. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.
Asayiş 20.08.2020, 14:00
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Beylikdüzü’nde bir sitede “köpeğimle oynadılar” iddiasıyla bir kadın, komşusunun 2 çocuğunu dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, sitede bahçe katında bulunan çocukların kendi köpeğini rahatsız etmesine sinirlenerek 2 çocuğu da dövdü. Anne Zuhal D. ise, oğlu Çınar D.’nin darp edilmesi üzerine şikayetçi oldu.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çocukları kovalaması, kolundan tutup sürüklemesi ve darp etmesi yer aldı.
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