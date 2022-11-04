Komşu cinayetinin zanlıları adliyeye çıkarıldı

Şanlıurfa’da cinayetle sonuçlanan komşu kavgasında gözaltına alınan 4 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Cebrail Eğrik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralılar A.E., M.E. ve B.B. ise tedavi altına alındı.

Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Yaşanan kavga sonrası çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abuzer E., Mehmet E., Mehmet B. ve Bedir B.’yi gözaltına aldı. Çelik yelek giydirilerek hastaneye getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.