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Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor hapis cezası istemi

Adana’da aralarında komiser ve polislerin de olduğu “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne” yönelik savcı iddianamesini hazırlarken, sanıklara 2 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve toplamda bin 215 yıl hapis istedi.

Asayiş 16.11.2021, 09:48
Komiserli, polisli, muhabirli suç örgütüne rekor hapis cezası istemi

Adana’da aralarında komiser ve polislerin de olduğu “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne” yönelik savcı iddianamesini hazırlarken, sanıklara 2 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve toplamda bin 215 yıl hapis istedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak’ta ‘Hijyen-1’, 26 Mart’ta ise ‘Hijyen-2’ adıyla operasyonlar düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapan polis, aralarında örgüt lideri Murat T. ile aktif görevde biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 95 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi. Suç örgütünün 3 cinayete ve çok sayıda yaralama olayına karıştığı öne sürülmüştü. Ayrıca operasyon kapsamında gözaltına alınan komiser suç örgütünün rakibi olan diğer örgüt üyelerinin aracına bomba koydurduğu ve daha sonrada polise yakalattığı iddia edilmişti.

Emniyete götürülen şüphelilerden 25’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 70’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Murat T. ile 13 polisin de bulunduğu 51 şüpheli tutuklanırken, 19’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı fezlekeyi inceleyip iddianameyi hazırladı. Savcı hazırladığı iddianamesinde sanıklara, “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, görevi kötüye kullanmak, rüşvet almak ve kasten adam öldürme suçlarından” 2 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve toplamda bin 215 yıl hapis cezası istedi. Savcı suç örgütü lideri Murat T.’ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 111 yıl, lider yardımcısı M.O.’ya müebbet, 23 yıl, örgüt yöneticisi M.T.’ye 36 yıl, örgüt üyesi M.T.’ye müebbet ve 63 yıl, örgüt üyeleri U.K.’ye müebbet ve 4 yıl, F.K.’ye müebbet ve 4 yıl, S.A.’ya müebbet ve 88 yıl, S.E.’ye 88 yıl, polis memurları A.B.’ye 123 yıl, B.O.’ya 27, E.K.’ya 58 yıl, İ.H.’ye 46 yıl, K.U.’ya 18 yıl, M.B.’ye 27 yıl, M.Ş.B.’ye 41 yıl, M.H.G’ye 79 yıl 6 ay, N.S.’ye 119 yıl 6 ay, T.G.’ye 43 yıl, V.A.’ya 19 yıl, M.Ö.’ye 86 yıl, komiser K.B.’ye 58 yıl, gazeteci A.D.’ye 53 yıl hapis istedi. Savcının iddianamesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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