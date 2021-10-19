banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!

Komedi gibi intihara teşebbüs iddiası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarındaki intihara teşebbüs iddiası komedi sahnelerini aratmadı.

Asayiş 19.10.2021, 13:09
Komedi gibi intihara teşebbüs iddiası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarındaki intihara teşebbüs iddiası komedi sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Kuru geçit Mahallesi göl kenarı birinci suvat mevkiinde nişanlısından ayrıldığı iddia edilen F.D., isimli kadının bunalıma girerek intihar edeceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler göl kenarına bir briket üzerine oturan F.D., isimli kadının yanına yaklaştı.

İntihar edeceği iddia edilen genç kadın ekiplere, ‘ Konum attım kendisine gelsin diye, yanlış anlaşıldı her halde ben intihar edemem Allah korkum var benim’ şeklinde cevap verdi. Kafa dinlemek için göl kenarına gelerek oturan ve daha sonra yanlış anlaşılan olay sonrasında ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Komedi sahnelerini aratmayan olayda genç kadın, oturmuş olduğu göl kenarından ekiplerle beraber ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2