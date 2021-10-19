Komedi gibi intihara teşebbüs iddiası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarındaki intihara teşebbüs iddiası komedi sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Kuru geçit Mahallesi göl kenarı birinci suvat mevkiinde nişanlısından ayrıldığı iddia edilen F.D., isimli kadının bunalıma girerek intihar edeceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler göl kenarına bir briket üzerine oturan F.D., isimli kadının yanına yaklaştı.

İntihar edeceği iddia edilen genç kadın ekiplere, ‘ Konum attım kendisine gelsin diye, yanlış anlaşıldı her halde ben intihar edemem Allah korkum var benim’ şeklinde cevap verdi. Kafa dinlemek için göl kenarına gelerek oturan ve daha sonra yanlış anlaşılan olay sonrasında ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Komedi sahnelerini aratmayan olayda genç kadın, oturmuş olduğu göl kenarından ekiplerle beraber ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.