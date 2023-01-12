Kombiyi açmadığı için komşularından tehdit notu aldı!

Kış aylarıyla beraber iyiden iyiye düşen sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda vatandaş kombilerini köklerken yüksek gelen faturalar da resmen bel büküyor. Minimum seviyede yakıldığında bile 400-500 TL civarlarında seyreden faturalardan kaçınmak isteyen bir kısım ise kombilerini çok zorunlu olmadıkça açmıyor bile.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN OLAY TARTIŞMA YARATTI

Kombilerini açmayan ve üşümediğini ifade eden birçok kiracı ve ev sahibi ise aynı apartmanda yaşadıkları komşuları için ciddi bir sorun oluşturuyor. Hukuki düzenlemelere göre de kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunurken, sosyal medyaya düşen bir olay ise büyük tartışma yarattı.

"SENİN YÜZÜNDEN DOĞAL GAZ FATURASINI YÜKLÜ ÖDÜYORUZ"

32 daireli bir apartmanın 3. katında yaşayan bir şahıs, kombisini açmadığı gerekçesiyle kapısına asılan tehdit notunu paylaştı. Soğuk havayı çok sevdiği için kombisini açmadığını ve bunun doğal hakkı olduğunu iddia eden şahsın kapısına bırakılan notta "Seni burada istemiyoruz. Kombini çalıştır ya da s... ol git bu apartmandan! Senin yüzünden doğal gaz faturasını yüklü ödüyoruz. Bu sana son uyarı, ikinci uyarı olmayacak" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

KOMBİSİNİ AÇMAYAN KOMŞUYA DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Yaşanan gelişme "Kombiyi açmayan komşu hakkında dava açılabilir mi?" sorusunu da beraberinde getirirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman bir isim, her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatarak, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU DA İLGİLİ HUSUSLARI İÇERİYOR

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çeken uzman isim, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmünün yer aldığını belirtti.

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